Gazzetta - Sfogo Osimhen ha fatto il giro del mondo, la reazione di Kvaratskhelia. Ennesimo imbarazzo per il Napoli

Ultime notizie Napoli - Bordate via social del centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen contro l’agente del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli: «Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Lo sfogo di Osimhen verso l'agente di Kvaratskhelia ha fatto il giro del mondo in pochi secondi, raggiungendo anche il quartier generale del Napoli:

"Difficile capire come il suo gemello Kvara avrà preso l’esternazione del nigeriano, ma per il club è l’ennesimo momento di imbarazzo di una stagione complicatissima anche fuori dal terreno di gioco. A settembre, era stato un TikTok maldestro del profilo del club, dopo il rigore fallito a Bologna, a far esplodere la rabbia di Osimhen"