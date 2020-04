Gazzetta - Serie A, il consiglio federale dell'8 maggio sarà decisivo: senza allenamenti, niente ripresa

Serie A - La data spartiacque per prendere una decisione in merito alla ripresa del campionato sarà l'8 maggio, data del consiglio federale. In quel momento, in base anche agli aggiornamenti sui contagi e solo dopo l'approfondimento del Comitato tecnico-scientifico del governo, potrebbe essere scritta l'ultima parola. In parole povere, se in quella data non dovesse arrivare il via libera per la ripresa degli allenamenti il 18 maggio, allora qualsiasi tabella salterebbe chiudendo le porte alla ripresa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.