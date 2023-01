Gazzetta - Se Spalletti vincerà lo scudetto sarà il tecnico più anziano a tagliare il traguardo tricolore

Calcio Napoli - In caso di scudetto Spalletti sarebbe l'allenatore più anziano a tagliare il traguardo. A riportare questa particolare curiosità è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Lo fa attraversando le ovvie necessità della vittoria per entrare nelle categorie della bellezza, come quella prodotta nei 90 minuti in cui il suo Napoli – oggi a +9 sul Milan 2° – ha annichilito la Juve ben oltre un 5-1 con cui ha scritto la storia. Eppure il pallone non sempre è generoso. Per questo, se Spalletti a maggio renderà concreto quel sogno scudetto atteso da così tanto, a 63 anni sarà l’allenatore più anziano a tagliare il traguardo. quasi a spazzare via il luogo comune che prevede come solo la gioventù anagrafica si specchi nella modernità".