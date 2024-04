Gazzetta - Se Conte dovesse chiedere uno alla Lukaku, De Laurentiis lo accontenterebbe

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per convincere Antonio Conte ad allenare il Napoli, il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a dargli carta bianca sul mercato anche ingaggiando calciatori che per età ed ingaggio non solo soliti essere acquistati dal club azzurro:

"De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo".