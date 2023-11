Gazzetta - Scontro Inter-Juve per Zielinski: le cifre della prima offerta di Marotta al polacco

Calciomercato Napoli - Scontro di mercato tra Inter e Juventus per Piotr Zielinski scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia come le due società non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista polacco il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno:

"Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016. Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio al Napoli dell’attuale d.t. della Juve, che ora spera di portarselo a Torino nel 2024. Zielinski, però, è anche nelle mire dell’Inter e Beppe Marotta ha già sondato con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, la possibilità di un trasferimento a Milano con una proposta di ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe essere pareggiata o addirittura migliorata dai bianconeri.