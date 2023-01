Gazzetta scatena la polemica: "Per fortuna Politano sbaglia il rigore", il motivo

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato Sampdoria-Napoli nell'edizione odierna, criticando ferocemente l'arbitraggio di Abisso. Che concede "erroneamente" un rigore ad Anguissa e poi non vede il secondo rigore, quello poi concesso al VAR ad Elif Elmas. E gli dà 3 in pagella.

Ma a far scatenare l'ira dei tifosi è un passaggio nell'analisi odierna di Sampdoria-Napoli, perché la Gazzetta dello Sport scrive:

"Intanto è aritmeticamente campione d’inverno con sette punti di vantaggio sulla Juve ora seconda con il Milan. E poi se avesse ripreso da dove si era interrotta a novembre sarebbe stato qualcosa da marziani e avrebbe ucciso un campionato che ancora ha tanta bellezza da rivelare. A cominciare da venerdì quando in un Maradona strapieno di entusiasmo arriverà la Juve dalle 8 vittorie di fila senza prendere gol. Una sfida che non deciderà lo scudetto ma molto ci dirà sul suo prosieguo. E per fortuna che Politano ha sbagliato un rigore in avvio gara, concesso erroneamente dall’incerto Abisso su pressione del Var. La prodezza di Audero, che devia sul palo, dà il giusto pathos a una gara in cui la capolista invece deve metterci il meglio di sé per non farsi condizionare da quell’errore e andarsi a conquistare una vittoria limpida, senza bisogno di strascichi polemici".