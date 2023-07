Gazzetta - Sarri confida di avere Zielinski alla Lazio: la situazione

Calciomercato Napoli - Sarri ha fatto il nome di Zielinski per rimpiazzare Milinkovic Savic si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Napoli è dunque il primo obiettivo dei biancocelesti alla luce dell'imminente cessione di Milinkovic in Arabia Saudita.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Comandante ha fatto un nome su tutti: Piotr Zielinski. Un’operazione che si prospetta da almeno 25 milioni di euro. Zielinski è una priorità per Sarri ma la somma richiesta sta imponendo qualche valutazione in più in rapporto all’età (29 anni) del centrocampista.

Ad ogni modo, Sarri confida di avere Zielinski come perno del nuovo centrocampo. Anche se col polacco il Comandante dovrà procedere a una sorta di riconversione tattica per collocarlo nella posizione di Milinkovic. Zielinski è abituato a muoversi sulla sinistra del centrocampo. Sull’altro versante ha giocato appena tre volte negli ultimi otto campionati. Sarri però conosce benissimo Zielinski per adattarlo sulla destra".