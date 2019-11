Notizie calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alexis Sanche potrebbe recuperare per la sfida tra inter e Napoli:

"A gennaio, infatti, Conte potrebbe riavere il reparto al completo, con i recuperi di Matteo Politano (starà fuori probabilmente altre due-tre settimane) e soprattutto quello di Alexis Sanchez, fermo già da un mese e per cui la data più credibile per il rientro in campo sembra per la sfida contro il Napoli del 5 gennaio".