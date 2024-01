Gazzetta - Samardzic-Napoli, gli azzurri si sono presi una pausa di riflessione: contatti congelati con il papà-agente

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport il Napoli, con l'arrivo di Traorè, si è preso una bella pausa di riflessione con Samardzic:

"Con il suo arrivo il Napoli prende una bella pausa di riflessione per Lazar Samardzic: i contatti con il padre agente sono momentaneamente congelati, mentre l’intesa con l’Udinese resta ancora valida per un affare complessivo da 25 milioni, bonus inclusi. Ma il Napoli ora ha bisogno di giocatori con voglia ed entusiasmo di affrontare l’avventura in Campania e Samardzic non sembra avere la testa giusta per dare la scossa a un ambiente moralmente a terra".