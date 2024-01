L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare Samardzic-Napoli:

"Intanto De Laurentiis lavora per trovare un’intesa con l’Udinese per Samardzic, con cui sta trattando anche per limare i dettagli del contratto e superare l’annosa questione dei diritti d’immagine. Le parti sono vicine e anche papà Mladen – che fece saltare l’accordo con l’Inter in estate – segue con fiducia gli sviluppi. Il Napoli conta di chiudere per la prossima settimana"