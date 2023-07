Gazzetta - Samardzic al posto di Zielinski, ma Garcia ha in mente un suo pupillo per il centrocampo

Calciomercato Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa una panoramica un po' su tutte le rose delle big della nostra serie A. Ecco il parere del giornale sulle possibili mosse di mercato dei campioni d'Italia:

"Garcia rischia di perdere Zielinski, ma si lavora a un giovane di grande prospettiva, Samardzic, pronto per il salto di qualità: un “8 trequartista” moderno. Il tecnico ha poi un pallino, Maxime Lopez, fin dai tempi del Marsiglia: nel finale di stagione Spalletti ha sofferto la mancanza di alternative a Lobotka. Il play del Sassuolo potrebbe muoversi in coppia con lo slovacco, da mezzala di regia, più libero da compiti di copertura, non il suo forte".