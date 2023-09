Saldo calciomercato, Napoli sul podio degli acquisti: le cifre | GRAFICO

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato tutti i conti delle squadre di serie A per quanto riguarda il saldo relativo esclusivamente alle operazioni di mercato in entrata e uscita. Come saldo negativo, il Napoli è la quarta squadra con un -26 milioni. Per quanto riguarda invece la cifra investita in acquisti, il club di De Laurentiis è al terzo posto (100) alle spalle di Milan (113) e Inter (101).

Saldo Napoli per il calciomercato

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il saldo mercato del Napoli:

"Pure il Napoli ha fatto 100 come acquisti, ma con un saldo finale di -26 milioni. De Laurentiis ha arricchito Sassuolo e Verona con i riscatti di Raspadori (25) e Simeone (12), affari conclusi in prestito nel 2022. Ma ha anche investito su Lindstrøm dell’Eintracht (25), Cajuste del Reims (12) e Natan dal Bragantino (10), oltre alle operazioni Caprile e Cheddira con la “gemellata” Bari (16 in tutto).