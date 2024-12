Napoli - Il Napoli è pronto a prendersi la sua rivincita in campionato dopo quello che è accaduto in Coppa Italia con la Lazio, con un pesante ko per 3-1 inaspettato. Come riporta La Gazzetta dello Sport però Conte questa volta cambierà formazione e davanti punta sulla freschezza di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei big risparmiato giovedì e unico degli attaccanti a non essere neanche subentrato in Coppa, un'arma in più.