Gazzetta - Rinnovo Osimhen: due questioni fanno temporeggiare la punta sulla firma

Calciomercato Napoli - Non arrivano ancora notizie ufficiali per quanto riguarda il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, sono due i nodi che al momento frenerebbero la firma del centravanti nigeriano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il rinnovo di Victor Osimhen:

"Il gioco al rialzo ha portato il presidente a cedere sulla possibilità di sforare di parecchio il tetto salariale, offrendogli di prolungare di almeno un anno a 10 milioni a stagione; un’enormità, rispetto ai 4,5 che percepisce adesso. La proposta è piaciuta all’attaccante nigeriano che però, insieme al suo agente Roberto Calenda, riflette su altri aspetti.

Il primo, il più importante, è relativo all’inserimento di una clausola rescissoria. Il presidente, non avendo accettato i 200 milioni dall’Arabia, per l’anno prossimo valuta l’attaccante tra i 140 e i 150 e non ha intenzione di cederlo per una cifra inferiore. I club che hanno una simile possibilità di spesa sono molto pochi e questo in qualche modo frena il giocatore che, nel caso in cui avesse intenzione di essere venduto, rischierebbe di non vedere riconosciute le proprie richieste in tal senso.

L’altro punto su cui ragionare è relativo ai diritti d’immagine. Osimhen ha un contratto con Nike che scade alla fine dell’anno. Il Napoli, in deroga alla sua politica societaria, al momento del suo acquisto dal Lilla gli aveva permesso di mantenere i proventi di questa sponsorizzazione.

Resta quindi da capire quali saranno le posizioni delle parti. L’impressione, in ogni caso, è che venendosi incontro si possa raggiungere il compromesso per proseguire serenamente almeno per questa stagione. Così, se in estate si dovesse ripresentare lo stesso interrogativo delle scorse settimane, saranno tutti preparati".