Gazzetta - Rinnovo Mertens, l'avvicinamento è nato solo nelle ultime settimane: è anche merito di Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle difficoltà che ci sono state per il rinnovo di Mertens: "L’avvicinamento tra le parti si è avuto soltanto nelle ultime settimane, favorito anche dai risultati ottenuti e dal rilancio della squadra. Quella che sembrava una stagione del tutto compromessa, è stata rimessa in piedi dal gran lavoro che sta svolgendo Rino Gattuso e dall’apporto della vecchia guardia che s’è schierata al fianco dell’allenatore per ridare dignità al Napoli e ai suoi tifosi. I primi a sostenerne l’impegno sono stati proprio Mertens e Lorenzo Insigne, due tra i rivoltosi nella notte dell’ammutinamento a novembre scorso. Al di là degli interessi personali (questione multe non ancora definita) il gruppo ha fatto prevalere quelli del club. Un gruppo che ha voluto dimostrare quando sia profondo l’amore e il rispetto per la maglietta che indossa, risalendo man mano la classifica e tenendosi aperta una finestra sulla coppa Italia e sui quarti di Champions League"