Gazzetta - Rinnovo Mertens in bilico, Giuntoli non perde tempo: avviate due trattative per sostituirlo

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe già trattando due attaccanti viste le difficoltà spuntate per il rinnovo di Mertens: "Giuntoli sta valutando alcuni profili che corrisponderebbero alle esigenze di Rino Gattuso. Uno, è quello di Sardar Azmoun, attaccante iraniano, in forza allo Zenit di San Pietroburgo. Secondo gli osservatori del ds napoletano il giocatore sarebbe pronto per un campionato di livello superiore a quello russo come la serie A. In tempi abbastanza ristretti, Giuntoli avvierà la trattativa con lo Zenit, Azmoun ha una valutazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Non solo Azmoun, perché Giuntoli segue da mesi anche Alexander Sorloth, 24 anni, norvegese dal fisico possente, in gradi di assicurare parecchia forza negli ultimi 20 metri. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro ed un primo sondaggio col club londinese è già stato fatto e le possibilità di concludere l’affare sarebbero favorevoli al Napoli".