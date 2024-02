Gazzetta - Rinnovo Meret: la singolare clausola che fa scattare in automatico il nuovo contratto, i dettagli

Quale sarà il futuro di Alex Meret al Napoli? Il portiere ha un contratto in scadenza il prossimo giugno sul quale però c'è un'opzione di rinnovo abbastanza particolare come svela questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nell’ultimo contratto firmato dal giocatore, infatti, c’è un’opzione di prolungamento che si attiva in automatico se chiude la stagione con almeno il 70 per cento di partite giocate. Al momento il portiere viaggia a ridosso di questa percentuale ed è chiaro che se dovesse tornare stabilmente titolare otterrebbe la certezza della nuova scadenza – fissata al 2025 a poco più di 1,5 milioni di euro di ingaggio – ben prima della fine della stagione. Non vuol dire, tuttavia, che il Napoli abbia grandi progetti per lui. La società sta effettuando diverse valutazioni e non è escluso che davanti a una buona offerta si proceda alla cessione".