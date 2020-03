Gazzetta - Rinnovo incerto per Milik, il Napoli si fionda su Belotti: possibile uno scambio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su un possibile scenario di mercato in casa Napoli: "Situazione che, per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, ruota intorno alla trattativa per il rinnovo di Arek Milik, attualmente contrattualizzato fino al 2021. Ancora fra le parti c’è distanza su clausola e ingaggio legato ai diritti d’immagine. Se il polacco non prolungasse, sarebbe messo di conseguenza sul mercato ed ecco che le strategie in entrata cambierebbero. Di qui l’idea Belotti, non facile da praticare visto che il presidente Urbano Cairo difficilmente si priverà del suo giocatore più importante. Ecco allora che Petagna potrebbe diventare anche una proposta di scambio per il Torino. Il triestino sta facendo bene alla Spal e merita una chance in un club di livello superiore. Al tempo stesso il mercato ci insegna a non dare nulla per scontato e un’operazione simile il Napoli la concluse con Roberto Inglese, acquistato nel gennaio 2018 (e lasciato al Chievo) attualmente in prestito con obbligo di riscatto al Parma, ma che in due anni non ha mai giocato una partita ufficiale con la maglia azzurra. Il calcio è fatto così"