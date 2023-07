Gazzetta - Rinnovo di Kvaratskhelia solo una formalità: le cifre del nuovo contratto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia che ormai è soltanto pura formalità:

"Ora si lavora per blindare ulteriormente un contratto già lungo, ma il Napoli è pronto a rivedere le cifre per evitare che qualche big inglese riesca a far girare la testa al ragazzo, comunque convinto di restare. Non c’è fretta perché l’agente Mamuka Jugheli ha già posto le condizioni per una revisione dell’accordo siglato un anno fa. Alla fine di questo mercato il georgiano firmerà con il Napoli fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e l’ingaggio lieviterà dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 netti all’anno".