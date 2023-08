Gazzetta - Rilancio ADL per rinnovo Osimhen: 8 milioni più una percentuale sui diritti d'immagine

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport la definisce una vera e propria rivoluzione. Secondo il quotidiano infatti De Laurentiis avrebbe aumentato leggermente l'offerta di rinnovo a Victor Osimhen passando da 7 milioni netti praticamente a 8 concedendogli anche una percentuale dei diritti d'immagine. Uno sforzo importante del presidente per trattenere VO9.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"E il Napoli per andare incontro alle richieste del nigeriano non solo è disposto a garantirgli un contratto da 7 milioni netti più bonus per avvicinarsi agli 8 (decisamente molto al di sopra del doppio del tetto previsto agli ingaggi, che da un anno è di 3 milioni netti), ma anche a concedergli una percentuale sui diritti di immagine, da sempre di esclusiva proprietà del club. Più che un passo in avanti, questa ipotesi di accordo appare davvero una rivoluzione. Insomma, filtra ottimismo da entrambe le parti ma non siamo ancora ai titoli di coda del romanzo dell’estate, né ovviamente alla firma sul contratto".