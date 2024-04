Gazzetta ridimensiona il successo del Napoli: Palladino ha 'aiutato' gli azzurri con questa scelta

Una mossa di Raffaele Palladino ha 'aiutato' il Napoli a dilagare si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'allenatore del Monza - per il quotidiano - ha di fatto consegnato la sua squadra a Francesco Calzona il quale è riuscito a rimontare grazie anche alle giocate individuali dei suoi calciatori che si sono presi la scena.

"L’undici tricolore ha cambiato tutto. “Aiutato” dal Monza. Nello stesso slot dell’ingresso di Politano, infatti, Palladino ha tolto Akpa Akpro, ammonito, e Zerbin per inserire Bondo e Ciurria. La mediana, già priva del cervello Pessina (squalificato), si è sfaldata, la fascia sinistra è stata presa d’assalto. E non è più bastato andare a cercare la testa di Djuric.

Dei gol di Zielinski e Raspadori si è detto, ma pure Cajuste ha mostrato un po’ delle qualità che devono aver convinto il Napoli a comprarlo. Non è mai troppo tardi: Calzona può inseguire ancora un posto in Europa. Per il Monza invece forse campionato e possibili ambizioni si sono chiuse qui".