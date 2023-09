Gazzetta - Retroscena Spalletti: ha ricordato i bei tempi di Napoli con Meret a fine allenamento

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta i primi giorni di lavoro del CT Luciano Spalletti:

"Il caldo non dà tregua, i break per l’acqua sono frequenti, ma Spalletti — come faccia lo sa soltanto lui — indossa un giubbottino-kway bianco, chiuso quasi fino al collo. Quando si finisce oltre le 18.30 non ci starebbe male una doccia fredda, ma il c.t. non si sogna neanche di abbassare la zip. Va invece dai ragazzi, chiede a tutti il “cinque”, si dà un paio di spallate vigorose con Vicario. Esce ricordando i bei tempi di Napoli con Meret e scambiando due parole con Maurizio Viscidi, il coordinatore delle giovanili in panchina a bordo campo".