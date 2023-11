Gazzetta - Recupero Osimhen procede spedito: dovrebbe tornare arruolabile per la trasferta di Bergamo

Calcio Napoli - Victor Osimhen punta spedito al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Prosegue, intanto, il percorso di guarigione di Victor Osimhen. Il nigeriano ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra un mese fa, mentre era impegnato con la propria nazionale. Ieri ha svolto le terapie previste e un lavoro personalizzato in palestra, mentre la squadra a Castel Volturno si è allenata regolarmente al mattino. Il recupero di Victor quindi procede come stabilito, l’attaccante dovrebbe tornare arruolabile per la trasferta di Bergamo in programma tra due settimane, dopo la sosta".