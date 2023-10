Gazzetta - Raspadori resta un ibrido comprimario: Garcia l'ha utilizzato ovunque tranne dove Jack sarebbe più a suo agio

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport dedica spazio alla posizione in campo di Giacomo Raspadori nel Napoli. Secondo il quotidiano, Garcia lo ha utilizzato praticamente quasi in tutte le posizioni tranne in quella dove l'attaccante si sente di più a suo agio: attaccante centrale.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Per Rudi Garcia è un jolly, lui probabilmente preferirebbe essere (il) Jack. L’allenatore ne apprezza così tanto le qualità da impiegarlo nelle zone di campo più disparate, tranne però nel ruolo per cui Giacomo Raspadori sembra maggiormente tagliato. Resta un ibrido comprimario, un innesto duttile da impiegare in base alle necessità dell’incontro: ha disputato tutte le nove partite giocate dal Napoli, per un totale di 374’, partendo titolare soltanto in tre occasioni e sempre in campionato.

Alla vigilia della sfida con la Fiorentina resta sempre in ballottaggio, più a destra che a sinistra, dove però è apparso leggermente in difficoltà. Non è l’esterno che gioca a piede invertito, in verità non è nemmeno un esterno. E per il momento è chiaro soltanto tutto ciò che non è".