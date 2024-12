Gazzetta - Raspadori diventa un caso: ora nelle gerarchie è in fondo al gruppo e senza possibilità

Calciomercato Napoli - Delusione Raspadori anche in Coppa Italia dove in Lazio-Napoli il giocatore non si è espresso come ci si aspettava e ora diventa un vero caso a Napoli quello dell'attaccante della Nazionale italiana che rischia di perdere la propria forma.

Napoli, caso Raspdori: non ha possibilità

Un'altra occasione persa per incidere o per essere protagonista come scrive Gazzetta dello Sport. Le gerarchie ora vedono Raspadori in fondo al gruppo e senza possibilità di sfruttare una coppa per mettersi in mostra.