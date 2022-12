Gazzetta - Raspadori alla Griezmann, può diventare la carta vincente di Spalletti!

Notizie Napoli calcio. Giacomo Raspadori può diventare un autentico jolly per il Napoli di Spalletti in questa seconda parte di stagione. Il tecnico azzurro sta sperimentando varie alternative tattiche per l'ex Sassuolo, nel tentativo di trovare più di una soluzione.

Napoli, Raspadori variante tattica

Di Raspadori ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il Jack può diventare la carta vincente di Luciano Spalletti. E Giacomo Raspadori già ha fatto vedere di cosa è capace, giocando in diverse posizioni ma arrivando comunque in rete, seppur con percorsi diversi. La forza del classe 2000 sta nella testa: perché ha capito che in una big con obiettivi prestigiosi non si può giocare sempre, ma bisogna farsi trovare pronti quando l’allenatore ha bisogno. E non c’è dubbio che il rapporto con l’allenatore è molto intenso e stimolante per l’ex Sassuolo, ormai diventato un riferimento anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Ed ecco che il toscano in amichevole lo ha anche reinventato mezzala e il test in Turchia ha dimostrato che anche da quella posizione, per l’intelligenza tattica dimostrata, il bolognese può essere un valore aggiunto. Lo stesso Spalletti non ha escluso per il suo pupillo una posizione “alla Griezmann” che, finale a parte, è risultata efficace per la Francia di Deschamps.