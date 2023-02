Gazzetta - Raddoppio ingaggio e ricchi bonus: il Napoli blinderà Kvaratskhelia, le nuove cifre del contratto

Calciomercato Napoli - Blindare Kvaratskhelia. Così scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che riporta come Aurelio de Laurentiis abbia già praticamente pianificato il prolungamento di contratto del talento georgiano fino al 2028. Le parti sono in contatto e l'accordo non dovrebbe essere un problema anche se Khvicha inizia a piacere alle big della premier League ed anche in Spagna, specialmente al Real Madrid.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le cifre

Il Napoli e chi assiste Kvaratskhelia si sono dati appuntamenti a fine stagione. Tecnicamente il prolungamento può partire dall'1 luglio e può essere esteso per l'anno successivo alla scadenza di quello in vigore. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, de Laurentiis raddoppierà lo stipendio di Kvara portandolo a 2,5 milioni netti a stagione ma a fare la differenza saranno i ricchi bonuns che il patron inserirà nell'accordo per stimolare ancora di più il ragazzo.