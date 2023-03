Gazzetta: quest'anno calciatori immuni alle pressioni. Insigne, Mertens e Koulibaly erano troppo coinvolti con Napoli

Calcio Napoli - "Questo gruppo sembra immune alla pressione e finora non ha mostrato punti deboli" scrive la Gazzetta dello Sport che fa un paragone tra il Napoli di quest'anno e quello della scorsa stagione che annoverava gente che si era in qualche modo immedesimata con la città come per esempio Mertens, Koulibaly ed Insigne.

Spogliatoio Napoli senza pressione

Secondo la tesi di Gazzetta questa mattina in edicola questo nuovo gruppo vive in maniera più ritirata rispetto a quello dello scorso anno che annoverava senatori del calibro di mertens, Koulibaly ed Insigne. Per il quotidiano questo spogliatoio ha meno contaminazione con la città nel senso positivo del termine e non come accezione negativa: