Gazzetta - Domenica scorsa può essere stata l’ultima gara di Zielinski: ecco come lo gestirà il club

Napoli Calcio - Lazio-Napoli potrebbe essere l'ultima gara giocata con la maglia azzurra da parte di Piotr Zielinski si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ieri de Laurentiis ha spiegato come l'esclusione del polacco della lista Uefa non fosse una ripicca per il mancato rinnovo. Il quotidiano questa mattina in edicola dà ulteriori dettagli.

Zielinski fuori rosa Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport quella di domenica scorsa può essere davvero l'ultima gara disputata da Zielinski con il Napoli. Il calciatore verrà chiamato in causa solo in campionato quando ci sarà un'emergenza da coprire. Altrimenti se ne starà in panchina oppure non verrà convocato. Oggi sarà assente per un affaticamento muscolare.