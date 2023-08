Gazzetta - Quanto ha incassato il Napoli dall'ultima Champions League: le cifre

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un po' i conti sui ricavi che le italiane hanno totalizzato nella scorsa Champions League:

"Tra le italiane nella Champions ‘22-23 al momento ci sono 98 milioni per l’Inter, 86,3 per il Milan e 82,7 per il Napoli, cifre che però sono destinate a gonfiarsi grazie a due voci al momento incluse solo parzialmente: il coefficiente di ogni club, calcolato su base decennale e al quale per la Champions ‘23-24 saranno destinati 600,6 milioni di euro, e il market pool, ovvero la suddivisione interna per le squadre di ogni federazione dei diritti tv, una fetta che per la Champions in partenza ora sarà di 300,3 milioni di euro".