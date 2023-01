Gazzetta punta su Raspadori: può essere la carta scudetto Napoli nel nuovo ruolo datogli da Spalletti

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport punta decisamente su Giacomo Raspadori come uomo in grado di poter dare lo scudetto al Napoli. Nel ritiro in Turchia, Spalletti l'ha provato anche mezzala avendo buone indicazioni. La duttilità dell'ex Sassuolo può essere un valore aggiunto per il Napoli.

Raspadori centrocampista

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Raspadori: