Gazzetta punta su Raspadori: è la metafora del potenziale offensivo della Nazionale, crediamo in lui

Ultime notizie Napoli - Stasera Italia-Macedonia del Nord a Roma, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. E ci sarà l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori al centro dell'attacco azzurro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Affrontare con passione la Macedonia del Nord, batterla e poi a Leverkusen affrontare l’Ucraina potendo contare su 2 risultati su 3:

"Non sarà una formalità, perché dovremo segnare a tutti i costi e il gol non è una specialità della casa. Noi un Harry Kane non ce l’abbiamo. Noi stasera attaccheremo con Giacomino Raspadori che, nel fisico ristretto, è buona metafora del nostro attuale potenziale offensivo.

L’attaccante del Napoli non segna in Nazionale da oltre un anno (Ungheria-Italia 0-2, 26-9-2022). Scamacca ne ha fatto uno in 13 presenze azzurre; Kean non ha ancora timbrato in campionato. Retegui e Immobile sono a casa. Questi siamo. Quando Spalletti si presentava all’Olimpico con Totti, Montella o Dzeko, si sentiva un po’ più in fiducia. Ma noi crediamo in Raspa e nei gol che possono nascere anche altrove"