Gazzetta - Può essere la stagione di Raspadori: Osimhen starà di nuovo fuori per la Coppa d'Africa

Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport questa stagione potrebbe essere quella della consacrazione di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli:

"Visto che Osimhen a gennaio andrà via per la Coppa d’Africa, questa può diventare la stagione di Raspadori, rilanciando anche Kvara. L’intesa tra i due sta crescendo: il georgiano non è ancora devastante come sa, la successione dribbling-tiro-gol meno automatica, ma i segnali sono incoraggianti. In Champions non segna dal gol all’Ajax nell’ottobre 2022, è l’ora. Union, fai la forza (del Napoli) anche stasera".