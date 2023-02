Gazzetta - Problema ai flessori per Raspadori: lo rivedremo in campo a marzo

Calcio Napoli - Quanto tempo resterà fuori Giacomo Raspadori? Al momento non ci sono notizie certe sui tempi di recupero dell'attaccante del Napoli che tra oggi e domani si sottoporrà a degli esami per capire bene l'entità del problema muscolare.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola scrive che per Raspadori si è trattato di un problema ai flessori. Per il quotidiano, l'attaccante del Napoli salterà sicuramente Sassuolo, Francoforte ed anche la gara contro l'Empoli. Si prevede un rientro sicuramente nel mese di marzo.