Gazzetta - Priorità Kvaratskhelia: presto ADL chiamerà gli agenti per discutere il rinnovo

Napoli Calcio - La priorità del Napoli adesso è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo contratto per il calciatore georgiano.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"E il Napoli stesso sa di dover alzare l’ingaggio (da 3 milioni a salire) per blindare il suo gioiello. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci di nuovi contatti e di grande distanza tra le parti, tanto da costringere ieri Mamuka Jugeli, agente di Kvara, a intervenire in una tv georgiana: «Non abbiamo ancora discusso del rinnovo». Ma la chiamata è in arrivo, per cominciare la contrattazione e magari arrivare alla fumata bianca per l’estate. Per la serenità di tutti: Napoli perderà Osimhen, ma vuol ripartire dalla firma e il talento di Kvara".