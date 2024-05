Napoli - Possibile passerella finale per Victor Osimhen oggi pomeriggio al Maradona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che riporta la voglia del nigeriano di volerci essere con il Lecce anche se le sue condizioni non sono ottimali. Calzona potrebbe portarlo in panchina per poi farlo entrare magari nel finale di gara per fargli salutare il pubblico del Maradona. Difficile invece che possa esserci Zielinski si legge su Gazzetta.