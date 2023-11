Gazzetta - Possibile nuovo assetto tattico con il rientro di Osimhen: Garcia è da tempo che ci sta pensando

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il napoli potrebbe anche cambiare modulo con il rientro a pieno regime di Victor Osimhen il quale potrebbe fare coppia con Raspadori:

"In più c’è una prospettiva, che poi un anno fa non si realizzò, anche per un infortunio subìto da Raspadori in gennaio. E cioè la possibilità di far convivere Osimhen con Jack. Seppur con caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse, parliamo di attaccanti che si muovono parecchio e non intendono in senso statico il ruolo. Garcia non nasconde da tempo di pensare al 4-2-3-1 per avere alternative meno leggibili per gli avversari e al tempo stesso sfruttare meglio alcune qualità in rosa".