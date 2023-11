Gazzetta - Possibile cessione di Gaetano a gennaio: si valuta il prestito in A

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano da Napoli a gennaio:

"In generale eventuali acquisti sono legati alle uscite e qualcosa potrebbe cambiare nel reparto dei centrocampisti. Demme da tempo è sulla lista dei partenti, Gaetano potrebbe sfruttare la seconda parte di stagione per giocare con maggiore continuità altrove. La cessione in prestito è più di una suggestione, Meluso e Micheli aspettano sondaggi per il giocatore in Serie A".