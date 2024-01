Gazzetta - Politano vuole il Napoli ma chiede una risposta in tempi brevi sul rinnovo. Continua il pressing dell'Al-Shabab

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport la situazione Matteo Politano va attentamente monitorata. L'offerta dall'Arabia Saudita è molto alta ma la priorità del calciatore è quella di rinnovare con il Napoli che però non ha dato segnali in tal senso.

Politano lascia il Napoli?

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: