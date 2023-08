Gazzetta - Politano punta all'Europeo: non vede l'ora di riabbracciare Spalletti

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Matteo Politano vuole giocarsi le sue chance in Nazionale adesso che il CT è Luciano Spalletti:

"Il ragazzo ha fretta di tornare dal suo ex allenatore, che adesso guida la Nazionale. Tra i due i rapporti non sempre sono stati sereni, tanto che un’estate fa Politano chiese di andarsene. Con il tempo però l’attaccante ha risalito le gerarchie, si è ritagliato un ruolo importante e lo scudetto è stato balsamo sulle ferite precedenti. Politano è uscito forte dai blocchi della Serie A, per il nuovo Napoli, ma anche per la Nazionale, pensando all’Europeo di fine stagione. Spalletti potrebbe regalarglielo, mentre Mancini gli negò dolorosamente quello precedente".