Gazzetta - Politano indispensabile per Gattuso: Matteo a caccia di un record contro il Torino

NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Matteo Politano nello scacchiere tattico disegnato da Rino Gattuso. L'ex interista è diventato oramai una pedina inamovibile del 4-2-3-1.

Politano

POLITANO A CACCIA DI RECORD

La rosea scrive: "C’è voglia di lottare in tutti per raggiungere l’obiettivo Champions. Una voglia che ha permesso a Matteo Politano di vincere la concorrenza con Hirving Lozano, il giocatore che ha caratterizzato la prima parte della stagione napoletana. Ha saputo mettersi in discussione, l’ex esterno interista, crescendo nel rendimento di partita in partita, convincendo Gattuso sulle proprie qualità.Una condizione che non può prescindere per i due esterni d’attacco: come lui, anche Lorenzo Insigne lavora tanto in questo senso. È quanto sta chiedendo a sé stesso, Politano. che contro il Torino proverà ad eguagliare il record di gol che ha stabilito nel campionato 2017-18, col Sassuolo, quando realizzò 10 reti. Gliene manca una, adesso, ed ha sei partite a disposizione per migliorarsi"