Gazzetta - Poker di nomi per rimpiazzare Kim: c'è un profilo che intriga molto ADL

Calciomercato Napoli - C'è un poker di nomi che il Napoli sta valutando per rimpiazzare Kim come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Gli azzurri stanno monitorando la situazione con grande attenzione. C'è un nome su tutti che intriga molto il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Max Kilman è la soluzione più gradita. Classe 1997, è di proprietà del Wolverhampton che chiede 50 milioni per lasciarlo andare. Il tempo, dunque, potrebbe giocare in favore del Napoli, che resta vigile anche su altri fronti. In particolare per quanto riguarda Robin Le Normand. Il giocatore sarebbe pronto a lasciare i baschi, ma ha una clausola rescissoria da cinquanta milioni per cui non sono previsti sconti significativi: al massimo potrebbe essere ridotta fino a quaranta più bonus.

La tentazione maggiore riguarda Giorgio Scalvini. Per l’ennesimo gioiello sfornato dal vivaio, l’Atalanta ascolta offerte da 50 milioni. Resta viva l’ipotesi che conduce a Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. Il giapponese, per la sua provenienza, intriga De Laurentiis che adora espandere il marchio del Napoli a latitudini dove il calcio non è così diffuso, e senz’altro costerebbe meno degli altri".