Gazzetta - Pirlo conferma la retroguardia a tre al Maradona: ruolo chiave per Cuadrado

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "La Juve di Pirlo ribalta il concetto: chi vuole capirla, non deve guardare Ronaldo e nemmeno in mezzo. Meglio cercare al largo. Juan Cuadrado (foto a fianco) è il giocatore chiave, un po’ perché dà equilibrio, in quel suo ruolo di ala-terzino, un po’ perché laggiù a destra crea per tutti: è allo stesso tempo un play nascosto, un esterno che crea superiorità con il dribbling e un grande crossatore. Il Panita stasera giocherà e la Juve con lui probabilmente tornerà alla formula con tre giocatori che impostano e tre in mezzo al campo. Alex Sandro e Danilo si giocano un posto"