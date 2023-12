Gazzetta - Pioli salvato dai calciatori del Milan: la società ha pensato di esonerarlo

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Stefano Pioli del Milan:

"Si segnalano turbolenze sul volo che ha riportato a casa il Milan da Salerno. Non è il vento, è la partita: Stefano Pioli ieri è stato in discussione come mai e il club è deluso, diciamo deluso e preoccupato. Una domanda ieri è rimbalzata tra gli smartphone dei milanisti: “cambiano allenatore?”. La risposta è arrivata nel pomeriggio, sancita da una telefonata tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani: no, non si cambia. Avanti con Pioli per Natale e chissà, potenzialmente fino a fine stagione (ma una stagione è lunga, il calcio cambia ogni tre giorni e… insomma, si è capito).

Decisive per la conferma le telefonate che la società ha fatto in giornata ai giocatori più importanti, i leader. Molti, almeno la maggioranza, evidentemente hanno detto di essere ancora con Pioli".