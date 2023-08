Gazzetta - Piace anche Lukeba per il dopo Kim: la valutazione del Lione

Calciomercato Napoli - Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il dopo Kim c'è anche quello di Lukeba. Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport sul difensore francese:

"Il Napoli sfoglia la margherita e non ha ancora scelto su chi puntare con decisione. Intanto, è stato aperto anche un file su Castello Lukeba, 20enne titolare dell’Under 21 francese: fisico, veloce, esplosivo, un profilo dalle grandi potenzialità che potrebbe intrigare molto più degli altri, anche per gli enormi margini di miglioramento. Per il Lione vale 25 milioni: troppo per una scommessa, almeno che non ci si creda sul serio".