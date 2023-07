Gazzetta - Più che ai soldi Osimhen per firmare il rinnovo vuole capire se il Napoli resterà competitivo: il retroscena

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'attaccante Victor Osimhen più che guardare ai soldi vuole in primis capire se il Napoli sarà competitivo. Il nigeriano, a cui è stato proposto un rinnovo con scadenza 2027, intende capire quali sono le intenzioni della società.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Osimhen e il suo agente non stanno impostando solo una trattativa economica. I soldi sono importanti ma un centravanti di queste potenzialità non ha problemi a guadagnarne tanti. Solo che a 24 anni guardi avanti e Victor vuole crescere, come calciatore e anche come risultati. A Napoli sta bene e vuole anche continuare a vincere, perché ci ha preso gusto dopo essersi inebriato con lo scudetto.

Per farlo però servono programmi e investimenti. In un certo senso, prima di firmare per un accordo a scadenza di quattro anni, più che ai soldi Osimhen e il suo agente vogliono capire se Napoli sarà ancora la scelta giusta da fare per le ambizioni del centravanti nigeriano".