Gazzetta - Petagna al Monza, ecco quando si chiude: può cambiare la formula dell'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport avvicina sempre di più Andrea Petagna al Monza. L'inizio della prossima settimana può essere quello decisivo per sbloccare definitivamente la trattativa.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"Andrea resta in cima alla lista del Monza per quanto riguarda il ruolo di centravanti. I contatti con il Napoli sono costanti e l’accordo virtuale con il giocatore ci sarebbe anche. Bisognerà tornare però a parlarsi con il Napoli che preferirebbe un’altra formula rispetto a quella proposta dal Monza. I brianzoli, come hanno fatto con alcuni dei 10 giocatori acquistati in questa sessione, vorrebbe agganciare l’obbligo di riscatto alla permanenza in Serie A.

Diverso invece il punto di vista del Napoli che vorrebbe slegare l’obbligo da quell’obiettivo e attaccarlo a qualcosa di più “vicino” nel tempo. L’inizio della settimana potrebbe quindi il momento giusto per veder sbloccata la trattativa e attendere Petagna a Monzello"