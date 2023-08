Gazzetta - Perchè la rifinitura del Napoli stasera al Maradona sarà a porte chiuse

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport nel tardo pomeriggio di oggi, il Napoli svolgerà la rifinitura a porte chiuse allo stadio Maradona:

"Ieri allenamento presto al mattino per non restare soffocati dalla cappa di afa che ammanta buona parte dell’Italia. E per lo stesso motivo oggi Rudi Garcia porta i suoi ragazzi per la rifinitura allo stadio Maradona, all’imbrunire.

L’appuntamento è per le 19 e la seduta si disputerà a porte chiuse, visto che siamo alla vigilia di una gara ufficiale e ci sono motivi di sicurezza e ordine pubblico che impediscono di aprire al pubblico l’impianto, solo 24 ora prima della partita".