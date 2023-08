Gazzetta - Per i bookmakers l’Inter è la favorita per lo scudetto: quanto vale il bis del Napoli

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina alcuni dati dei bookmakers per quanto riguarda la squadra che vincerà il prossimo scudetto. Per la maggioranza delle agenzie, la squadra favorita resta l?inter. Subito dopo in erazzurri ci sono i campioni in carica del Napoli:

"Inter prima favorita per il titolo. Per tutti, senza eccezioni. Poi il Napoli, la Juve e il Milan, ma queste tre in posizione variabile a seconda dell’agenzia che propone la giocata. Uno sguardo alle quote sulla vittoria dello scudetto per la prossima stagione regala una fotografia fedele su quelle che sono attualmente le previsioni dei bookmakers. Premessa doverosa: manca quasi un mese alla chiusura del calciomercato, quindi le valutazioni saranno soggette a cambiamenti. Così come potranno incidere le impressioni lasciate dalle squadre nelle amichevoli precampionato. Fatta questa precisazione, l’opinione attuale è comune a tutti gli operatori del settore: la quota dell’Inter scudettata a maggio del prossimo anno è in assoluto la più bassa e varia da 2.75 a 3.50 volte la giocata. Per alcune agenzie la seconda favorita è il Napoli: il bis di Osimhen e compagni va da 3.50 a 4.55; per altre è la Juventus (quota tra 4.00 e 5.00), mentre per il Milan l’oscillazione è molto più ampia: alcune agenzie quotano il trionfo dei rossoneri a 4.00, altre addirittura a 10.00. Chi avrà avuto ragione?"