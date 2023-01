Gazzetta pazza di Osimhen: è straordinario! Il suo calcio è divertimento da dividere con la gente del Maradona

I numeri di Victor Osimhen dicono tanto ma non tutto di questo straordinario centravanti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Victor devi vederlo in campo largo: quando riceve palla e ha praterie da cavalcare che riempie con fisicità impressionante e la gioia di un bambino che non si stanca mai di correre. Ma anche quando con opportunismo in area arriva prima di tutti, come nell’1-0 alla Juve. Ecco, il calcio di Victor è divertimento, da condividere con i compagni e con la gente del Maradona. Venerdì sera è rimasto a lungo sotto gli spalti per festeggiare in mezzo alla sua gente. Con quella sana, contagiosa gioia che è l’essenza del calcio, della passione popolare"